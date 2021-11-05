Siirt’te yakalanan sahte avukatın 6 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Siirt’te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdurrahman B., iki ayrı suçtan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Siirt Adliyesinde 16 Eylül’de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan Abdurrahman B. (42) hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede adliyede polislerin daha önce hakkında "dolandırıcılık" suçundan işlem yaptıkları Abdurrahman B.’den avukat kimliğini ibraz etmesini istediği, sanığın da kendisini "Baran Gümüş" olarak tanıttığı ve herhangi bir belge ibraz etmek istemediği ifade edildi.

Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından 6 aydan 4 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.