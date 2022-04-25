Siirt’te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Siirt’te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Köprüsü yakınlarında seyir halindeki 56 AS 882 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.