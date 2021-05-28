banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Siirt’te uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 28.05.2021, 17:16
Siirt’te uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt’in Baykan ilçesine bağlı, Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramada; 670 gram metamfetamin, 2,50 gram eroin, 1,48 gram kubar esrar ve 3 adet extacy maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi bulunan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu