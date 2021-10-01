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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2’si çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Asayiş 01.10.2021, 17:26
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2’si çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1’i cezaevinde tutuklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahısların ikamet aramalarında; 940 gram metamfetamin maddesi, 23,18 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli serbest kaldı.

Kentte operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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