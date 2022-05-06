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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 06.05.2022, 11:00
Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak üzerinde durdurulan H.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, ağırlığı 3.33 gram gelen metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.