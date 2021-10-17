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Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş 17.10.2021, 12:41
Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Batı Mahallesi’nde şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 27,77 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ile şüphelinin yapılan üst aramasında 5 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 430 TL paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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