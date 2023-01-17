Siirt’te traktör uçurama yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı, meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.