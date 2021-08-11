banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Artık salgın aşı olmayanların salgını
Artık salgın aşı olmayanların salgını
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı

Siirt’te traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Siirt’te traktör aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 11.08.2021, 14:19
Siirt’te traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Siirt’te traktör aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü A.Y. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü A.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık