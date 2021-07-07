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Siirt’te trafik kazası: 6 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 07.07.2021, 18:32
Siirt’te trafik kazası: 6 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kavaközü köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kaza da Ayşe Gül Şen, Arafat Şen, Ali Dündar, Hamit Dündar, Şükrü Dündar, Kemal Güneş, Melike Güneş yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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