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Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde ‘pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.07.2022, 16:18
Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde ‘pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine Bağlı Bağgöze köyü yolunda meydana geldi. İ.E. (23) yönetimindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.E. ile yanında bulunan N.G. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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