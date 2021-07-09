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Siirt’te trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 09.07.2021, 16:23
Siirt’te trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı
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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf C. yönetimindeki 04 DA 195 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yusuf C. ve araç içerisinde bulunan Fatma C., Aysel C., Ali Talha C. ve Mehmet C. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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