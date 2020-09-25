Siirt’te terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı
SİİRT’TE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.
Siirt’te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şüpheli il jandarma komutanlığı ekiplerince çalışmalar sonucu yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan A.Ö. adlı şahsın, Van’dan, Siirt’te geleceği bilgisi alınarak yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli A.Ö., ağabeyi M.Ö.’ye ait olan nüfus cüzdanı ile Siirt merkez bağlı Aktaş köyü mülki sınırları içerisinde yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak, Siirt Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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