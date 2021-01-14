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Siirt’te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Siirt’in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.
Asayiş 14.01.2021, 13:21
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Siirt’in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan bölgesinde 13 Ocakta operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması faaliyeti sonucu 3 Adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 22 adet şarjör, 55 adet mühimmat, 1 adet el telsizi, 3 kilogram patlayıcı madde, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve teçhizat ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.
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