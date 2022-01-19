Siirt’te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt’in Şirvan ve Tillo ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.