Siirt’te tefecilik operasyonu: 3 kişi yakalandı

Siirt’te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçunu önlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.