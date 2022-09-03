Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde ’patpat’ diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Öneryıldız’ın (30) kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.