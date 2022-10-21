Siirt’te tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Siirt’te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt’in Şirvan ilçe merkezi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa, Hediye ve Zekiye Ö., yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.