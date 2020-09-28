Siirt’te tarihi eser operasyonu
SİİRT’TE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ CİNS VE EBATLARDA SİKKE, PARA, METAL VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ.
Siirt’te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve heykel ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar esnasında elde edilen duyumda, kent merkezinde ikamet eden İ.K. ve M.K. isimli şahısların ellerinde tarihi eserler bulundurdukları ve satmak amacı ile müşteri arayışında oldukları bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt merkez ilçesi Paşa Oturağı bölgesinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçta ve evlerinde yapılan aramalar sonucu toplam 92 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli cins ve ebatlarda sikkeler, paralar, metal ve taş heykelcikler ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma işlemleri Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir" denildi.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0