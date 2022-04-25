Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."
Siirt’te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.
Asayiş 25.04.2022, 12:54
Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurulan S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi.