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Siirt’te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 19.04.2022, 14:07
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi 101. Sokak üzerinde durdurulan B.T isimli şüpheli şahsın üst aramasında 5 fişek eroin ve 1 fişek matemfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.