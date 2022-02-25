Son Dakika
MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
Siirt’te şüpheli şahsın elindeki çay kutusundan uyuşturucu çıktı
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı. Aramada, çay kutusuna saklamış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 25.02.2022, 15:02
Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı. Aramada, çay kutusuna saklamış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Kooperatif Mahallesi, Nihat Aykut Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın aramasında çay kutusu içerisinde gizlenmiş 520 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.