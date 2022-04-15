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Siirt’te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş 15.04.2022, 12:55
Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi 503. sokak üzerinde durdurdukları şüpheli M.K’nın üzerinde 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.