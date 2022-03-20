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Siirt’te şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 20.03.2022, 13:51
Siirt’in Kurtalan ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada ilçe merkezi Fırat Mahallesi üzerinde şüpheli F.K’nin üst aramasında 1,77 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.