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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 25.12.2020, 11:40
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt-Şirvan karayolu uygulama noktasında yapılan çalışmada, durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde dört 4 şahısın bulunduğu görülmüş, araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir şahsın karın bölgesinde şişkinlik olması üzerine yapılan kontrollerde, karın bölgesine saklanmış vaziyette 660 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.
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