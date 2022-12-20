Siirt’te sis etkili oldu, görüş mesafesi 15 metreye düştü

Siirt’te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Siirt- Kurtalan karayolu ve Veysel Karani Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği karayolunda görüş mesafesi 15 ile 20 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.