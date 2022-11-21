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Siirt’te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Asayiş 21.11.2022, 23:24
Siirt’te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Kurtalan-Siirt Çevre Yolu’nda Fırat C. (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Fırat C, ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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