Son Dakika
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020’den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbul
Siirt’te sikke ve obje ele geçirildi
Siirt’te, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin üst aramasında tarihi sikke ve obje yakaladı.
Asayiş 28.12.2021, 11:43
Siirt’te, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin üst aramasında tarihi sikke ve obje yakaladı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.