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Siirt’te sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Asayiş 14.07.2022, 15:16
Siirt’te sıcaktan bunalan kaplumbağaya su içirdi

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişede su içirdi.

Siirt’te bir vatandaş, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe de su içirip, susuzluğunu giderdi. O anları da cep telefonu kameralarına saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.

Siirt’te bir kişi, yolda hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 39 dereceyi bulduğu kentte güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.

Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı.

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