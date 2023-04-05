Siirt’te seyir halindeki traktör ikiye bölündü, sürücü yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki traktör römorkuna fazla yük aldığı için ikiye bölündü, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köy yolunda meydana geldi. Mahsum K. idaresindeki traktör, römorkuna yaptığı aşırı arpa yükü nedeniyle seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Kazada sürücü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.