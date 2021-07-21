banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!

Siirt’te serinlemek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu

Siirt’te serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda akıntıya kapılan gencin cansız bedeni bulundu.

Asayiş 21.07.2021, 19:29
Siirt’te serinlemek için suya giren gencin cansız bedeni bulundu
banner502

Siirt’te serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda akıntıya kapılan gencin cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan Hüseyin Baykara (15), dün serinlemek için köy yakınındaki çaya girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan Baykara gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, sağlık ve il dışından gönderilen dalgıç ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çabaları sonucu Baykara’nın cansız bedeni suya girdiği bölgenin ilerisinde su altında bulundu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Baykara’nın cenazesi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501