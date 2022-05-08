Siirt’te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana geldi. Aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30’a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.