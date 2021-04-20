banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Siirt’te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile virajı alamayan minibüs, şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 20.04.2021, 15:04
2
Siirt’te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile virajı alamayan minibüs, şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu