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Siirt’te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.10.2021, 18:19
Siirt’te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 56 AB 483 plakalı saman yüklü tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı UMKE ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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