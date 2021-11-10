Siirt’te polis lojmanlarına saldırının failinin İstanbul Arnavutköy’de yakalandı

Siirt Polis Lojmanları’na 2016’da roketatarlı saldırıda bulunan PKK’lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, ağabeyinin kimliğiyle İstanbul’da yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi Ferhat Şahin E., Siirt Polis Lojmanları’na roketatarlı saldırı düzenlemiş, örgüt adına gerçekleştirdiği eylemin ardından terörist yakalanmıştı. Söz konusu terör eylemine ilişkin yürütülen davada 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2018’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilen PKK’lı Ferhat Şahin E.’nin, salıverildikten sonra kayıplara karıştığı kaydedildi. Saldırıya yönelik devam eden davanın 2018’den beri firari sanığı olarak aranan hücre üyesinin, İstanbul’da olduğu istihbaratı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 yıldır firari olarak aranan Ferhat Şahin E.’yi dün Arnavutköy’de olduğu bilgisini ulaştı. Uzun süredir İstanbul’da saklandığı öğrenilen teröristin, güvenlik birimlerince yapılan takibin ardından dün Arnavutköy’de yakalandığı öğrenildi. Yakalandığı sırada üzerinden ağabeyinin kimliğini polise gösteren Ferhat Şahin E.’nin, 2016’daki roketli saldırıya ilişkin yürütülen davadan dolayı kesinleşmiş müebbet hapis cezası verildiği öğrenildi. Zanlının yurt dışına kaçma arayışında olduğu tespit edildi.