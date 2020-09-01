Siirt’te PKK’nın kış üslenmesi çökertildi
SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE, ERUH İLÇESİ YASIDAĞ KÜNAF YAYLASI BÖLGESİNDE İCRA EDİLEN OPERASYONDA, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN SIĞINAK ALANI İMHA EDİLDİ.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sığınak alanı imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40 operasyonunun irca edildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt’in Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon başlatıldı. Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda; bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen sığınak imha edilmiştir” denildi.
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