Siirt’te PKK’lı teröristlerin katlettiği 13’ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te terör örgütü PKK tarafından katledilen 13’ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca Derince Şehitliği’nde düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 yıl önce 22 masun vatandaşın köy okulunun önünde katledildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK’nın hiçbir zaman amacına ulaşmadığını ve ulaşmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, “Hain bölücü terör örgütü Baykan içesine bağlı Derince köyüne haince bir saldırı gerçekleştiriyorlar roketlerle köye saldırıyorlar. Bu mezarlıkta yatan 22 şehidimiz var. Kadın, çocuk ve adı konmamış bebekleri acımadan köyü bastıktan sonra köy okulunun önünde toplayıp kurşuna dizerek şehit etmiştir. 7 vatandaşımızda o saldırıda yaralı olarak kurtarılmıştır. Burada şehit olan kadınların, çocukların, evlatların, ağabeylerin, babaların, dedelerin hep beraber onları anmak için toplandık. Tabi bizler bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız hafızalarımızda dün olmuş gibi tazedir. Burada yatan şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, katliamı kınadı. Şehitoğlu, “21 Ekim 1993 tarihinde PKK terör örgütü bu köye baskın yaparak kadın, çocuk demeden 22 vatandaşımızı şehit etti. Bu 22 vatandaşımızın içinde hepsi kadın, yaşlı ve 9 aylık Leyla Erdem bebek dahi var. Bunlar kundaktaki bebeği şehit edebilecek kadar alçak bir örgüttür. Buradaki köy bir Kürt köyüdür, bir Kürt halkıdır. Buradaki Kürt halkını şehit ederek Kürtlere karşı ilk kurşunu atarak Eruh’taki baskında da ve burada Derince de aynı şeyi ifade etmişlerdir. Kürtlere karşı oluşturulmuş bir tuzak olduklarını Kürtleri bitirmeye yönelik olduklarını tamamen Kürt adı altında Kürde zulüm yaptıklarını bu tür katliamlarla açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Kürt halkı hiçbir zaman PKK’ya PKK yandaşlarına meyil vermedi onlarla her daim mücadele etti. Ve halen de mücadelesini sürdürmektedir. Rabbim hepsine rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Rabbim bir daha bu ülkeye bu bölgeye bu insanlara bu acıyı yaşatmasın” diye konuştu.

29 yıl önce Derince köyünde 22 masum insanın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini dile getiren 9 aylıkken şehit edilen Leyla Erdem’in babası Yılmaz Erden, PKK terör örgütünün çocuk ve kadınları katlettiği katliamın acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

Erdem, “1993 tarihinde terör örgütü PKK Derince köyüne saldırı düzenledi, 22 vatandaşımızı biz kaybettik. Bu vatandaşların içerisinde olan 6 kişi benim ailemden. Eşim, çocuğum, ablam, annem, 2 yeğenimi kaybettik. Aradan 29 yıl geçti halen biz bu olayı unutmadık , unutmayacağız. Allah’ın izniyle PKK’nın sonu geldi. Devletimiz var, olsun milletimiz var olsun. Devletimiz ve milletimiz var olduğu sürece bunlar başaramayacak. 22 şehidimize Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.