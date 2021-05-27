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Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2021, 12:59
Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Mayıs 2021 günü emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize ve sivil halka yönelik silahlı, bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, kent merkezi Doğan Mahallesinde tespit edilen arazide yapılan arama neticesinde; 6 adet AK-47 Kaleşnikof marka silah, 6 adet AK-47’ye ait şarjör, 180 adet AK-47’ye ait fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.
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