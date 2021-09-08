Siirt’te piyasa değeri 72 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt’te 2 iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 72 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ile bluetooth kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 72 bin TL olan 26 adet cep telefonu, 4 adet bluetooth kulaklığına el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.