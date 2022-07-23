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Siirt’te pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te 5 yaşındaki çocuk 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Asayiş 23.07.2022, 20:40
Siirt’te pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te 5 yaşındaki çocuk 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kooperatif Mahallesi’nde evinin penceresine çıkan Miraç Yelboğa (5) dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Yelboğa, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yelboğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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