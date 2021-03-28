banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Siirt’te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 28.03.2021, 12:43
2
Siirt’te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ukkaşe E. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık