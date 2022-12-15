Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Siirt’te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolu ford servisi kavşağında meydana geldi. 72 AAR 009 plakalı otomobil ile 56 M 0070 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.