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Siirt’te ölümlü kazalar yüzde 75 azaldı
Siirt’te meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yüzde 75 oranında azalma meydana geldi.
Asayiş 13.01.2021, 17:49
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Siirt’te meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yüzde 75 oranında azalma meydana geldi.Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 2020’de ölümlü trafik kazalarının yüzde 75 azaldığını paylaştı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyma oranının artması sonucunda Siirt’te meydana gelen ölümlü trafik kazaları 2020’de yüzde 75 azalarak Türkiye de en başaralı 4 ilden biri olduğu kaydedildi.
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