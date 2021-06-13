banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı

Siirt’te odunlukta çıkan korkuttu

Siirt’te bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 13.06.2021, 12:58
Siirt’te odunlukta çıkan korkuttu

Siirt’te bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Keşkol Mahallesi’nde meydana geldi. Memet Çoban’a ait evin odunluğundaki odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493