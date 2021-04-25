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Siirt’te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Siirt’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Asayiş 25.04.2021, 15:00
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Siirt’te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Siirt’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Gölgeli Konak köyü civarında meydana geldi. Beşir K. (45) yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Beşir K. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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