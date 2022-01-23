Siirt’te minibüs tıra çarptı: 2 yaralı

Siirt’te minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Şirvan karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Karakaş idaresindeki 34 DM 5604 plakalı minibüs, Ayaz Çevik yönetimindeki 49 AAL 189 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Karakaş ile minibüste bulunan Hilal Karakaş yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.