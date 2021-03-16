Siirt’te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt’te minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresinde 56 AAF 243 plakalı minibüs, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.Ö., ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.