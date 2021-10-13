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Siirt’te minibüs devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 13.10.2021, 12:02
Siirt’te minibüs devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köy yolunda meydana geldi. Ekrem Örenç yönetimindeki 56 AF 942 plakalı Ford marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ambulansları sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Kurtulan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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