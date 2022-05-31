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Siirt’te mayın patlaması: 1’i ağır 2 asker yaralı

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 asker yaralandı.

Asayiş 31.05.2022, 16:00 31.05.2022, 16:05
Siirt’te mayın patlaması: 1’i ağır 2 asker yaralı

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) timince tespit edildi. Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopter ile Siirt’te getirildi.

Yaralı askerlere şifalar dileyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Pervari Doğan köy Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralınıyor. Allah Şifalar versin” dedi.

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