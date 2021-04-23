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Siirt’te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

Siirt kent merkezinde mahalle ortasına bırakılan boş tabut vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Asayiş 23.04.2021, 13:42
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Siirt’te mahalle ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

Siirt kent merkezinde mahalle ortasına bırakılan boş tabut vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Ülkü Mahallesi’nde bir ara sokakta boş tabut bulundu. Mahalle ortasında tabut olduğunu gören vatandaşları korku sardı. Bir vatandaş eline aldığı cep telefonu ile o anları kaydetti. Vatandaşlar korona virüs salgınının kol gezdiği bu günlerde tabutun sokak ortasına bırakılmasına tepki gösterdiler.
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