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Siirt’te lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü kamyonu yanmaktan kurtardı

Siirt’te odun yüklü kamyonun lastiklerinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 02.07.2021, 12:17
Siirt’te lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü kamyonu yanmaktan kurtardı

Siirt’te odun yüklü kamyonun lastiklerinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Orhan Güney yönetimindeki 46 P 6254 plakalı odun yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda lastikleri alev aldı. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının lastiklerden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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